الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية تعلن قنص 3 جنود للاحتلال أحدهم برتبة رائد بمخيم جباليا

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت فصائل فلسطينية،  قنص 3 جنود للاحتلال أحدهم برتبة رائد بمخيم جباليا، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف قوة إسرائيلية مكوّنة من 10 جنود تحصّنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حسبما جاء في خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.


 آخر أخبار غزة

وأعلنت تل أبيب، تخصيص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة الغربية، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى مصر برئاسة زياد النخالة الأمين العام للحركة، وذلك وفقا  لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

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