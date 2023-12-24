الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ جيولوجيا: الأرض بتزيد درجة حرارة مئوية كل ألف سنة

العصر الجليدي
العصر الجليدي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تفاصيل العصر الجليدي ومدة فصل الشتاء.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مدة الشتاء 90 ألف سنة وهي العصور الجليدية.

وأضاف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن انتهاء العصر الجليدى نتيجة انخفاض درجة الحرارة وما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة في العصر الذي نعيشه الآن، موضحًا أن العصر الجليدي انتهي من 11 ألف سنة.

وأشار إلى أنه حدث بعد انتهاء العصر الجليدي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، متابعًا:" بنزيد درجة حرارة مئوية كل ألف سنة للأرض".

 

صالة التحرير أستاذ الجيولوجيا عباس شراقي صدى البلد

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