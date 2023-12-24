الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستمرة 4 أشهر.. برلمانى يكشف تفاصيل مبادرة "معًا ضد الغلاء"

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

كشف النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مبادرة "معًا ضد غلاء الأسعار" بشبرا الخيمة. 

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إنه أطلق مبادرة “معًا ضد الغلاء” بشبرا الخيمة، لتوفير سلعة السكر للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف أن سعر كيلو السكر بـ٢٧ جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وشن هجومًا حادًا على محتكري السلع، مؤكدًا أن هناك تجارًا جشعين ويحجبون السلع.

وأشار إلى أن المبادرة ساهمت بقوة في توفير سلعة السكر في كل شبرا الخيمة، متابعًا:"نتيح شراء أي كميات من السكر حتى باكتة للمواطنين، والمبادرة مستمرة لمدة 4 أشهر مقبلة".

 

معا ضد غلاء الأسعار عزة مصطفى صالة التحرير مجاهد نصار “معا ضد الغلاء”

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