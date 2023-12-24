الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد برسوم يكشف طرق علاج أورام الرئة والتطور الذى طرأ عليها

الدكتور عماد برسوم
الدكتور عماد برسوم

قال الدكتور عماد برسوم، استشاري علاج الأورام بجامعة نيوكاسل بإنجلترا، إن هناك تطورًا في علاج أورام الرئة، وهو يكون على ثلاث مراحل الأولى إما جراحة، وتكون جراحات صغيرة وأصبح هناك طرق كثيرة للجراحة والاستئصال.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الطريقة الثانية للعلاج هى الاشعاع وهو الشق الثاني من العلاج، مؤكدًا أن نسبة العلاج منها تطورت وأصبحت أفضل بكثير مما مضى، لأنها تموت خلايا الأورام دون أن تضطر بالأنسجة المحيطة بها.

كثرة الأبحاث حول أدوية أورام الرئة

وأشار إلى أن العلاج الثالث هو الأدوية، مشيرًا إلى أنه أصبحت هناك أدوية كثيرة جدًا وفعالة تستخدم في علاج أمراض الرئة، وكل عام يوجد تطور فيها وذلك بسبب كثرة الأبحاث حول أورام الرئة.

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