أبرزها الثدي والرئة.. "أورام عين شمس" تناقش تطورات علاج 5 أورام

انطلقت فاعليات مؤتمر علاج الأورام لمستشفى جامعة عين شمس في دورته العاشرة، احتفالا باليوبيل الذهبي لتأسيس قسم علاج الأورام، بحضور كوكبة من الخبراء المصريين والدوليين في مجال الأورام.

وقالت الدكتورة لبنى عز العرب، أستاذ ورئيس قسم الأورام بكلية طب عين شمس، إن المؤتمر يحمل رمزية خاصة بمناسبة مواكبته اليوبيل الذهبي لتأسيسي قسم علاج الأورام، مؤكدة حضور خبراء وأساتذة جامعات مصرية إلى جانب خبراء عالميين من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا واسبانيا وإنجلترا والسعودية.

مجالات تشخيص وعلاج الأورام

وأضافت الدكتورة لبنى عز العرب، أن المؤتمر ناقش آخر التطورات والابتكارات في مجالات تشخيص وعلاج الأورام، منها أورام الجهاز العصبي والرئة والثدي والجهاز الهضمي والكبد والرأس والرقبة.

وتابعت رئيس قسم الأورام في طب عين شمس، أن المؤتمر استعرض الابتكارات في الجراحة والعلاج الكميائي في علاج أورام الجهاز العصبي، والعلاجات المستهدفة في أورام الرئة، والعلاج الشمولي في أوارم الجهاز الهضمي والكبد، والعلاجات الإشعاعية للأورام المعقدة في الرأس والرقبة.

الفيزياء الإشعاعية في علاج الأورام

من جهته، أشار الدكتور هشام الوكيل، أستاذ الأورام بطب عين شمس، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى عقد ورش عمل حول الفيزياء الإشعاعية في علاج الأورام، والتغذية العلاجية ودورها في عملية العلاج وتحسين النتائج، وكذا العلاج الإشعاعي الموضعي في مواجهة الأورام بدقة.

وأكدت دكتور هشام أن المؤتمر شكل منصة حيوية لتبادل الخبرات في العلاج السرطاني، وجزء هام من رحلتنا نحو تحسين مستوى الرعاية والعلاج للمرضى.

وكانت مستشفيات جامعة عين شمس، قد أعلنت عن تفاصيل عدد المترددين سنويًا على مستشفى علاج الأورام بالجامعة، مؤكدة أن عدد المترددين سنويًا على مستشفى علاج الأورام أكثر من 100 ألف مريض سنويا.

وأشارت مستشفيات جامعة عين شمس في بيان، إلى أن عدد جلسات العلاج الكيماوي بلغت أكثر من 15 ألف جلسة سنويا، وذلك بخلاف الخدمات المتنوعة المقدمة من المستشفى مثل علاج مرضى الأورام باليود المشع كما تقدم العلاج الإشعاعي الداخلي تلك الخدمة النادر تواجدها تحديدًا في مصر بأحدث الطرق المتطورة.