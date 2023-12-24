الدفاع المدنى فى غزة: جثامين الشهداء تحللت لصعوبة الوصول إليهم

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال قام بتجريف الآبار في عدد من المناطق، مناشدًا العالم بالتدخل.

وأضاف الناطق في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن عدد شهداء الدفاع المدني ارتفع إلى 40 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن الاحتلال يمنعهم من انتشال أحياء من البنايات المستهدفة عبر استهدافهم، مضيفًا أنهم رصدوا عمليات كثيرة لدهس مواطنين بآليات الاحتلال في منطقة تل الهوى.

وأكد الناطق أن جباليا تتعرض لإبادة جماعية حقيقية من طرف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القصف لم يقتصر على الشمال بل شمل محافظة غزة بشكل مستمر.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الشهداء تحللت جثامينهم لصعوبة الوصول إليهم، وآليات الاحتلال دهست عددًا من جثامين الشهداء.

وتابع: "عملنا الآن بدائي بسبب غياب المعدات والآليات الثقيلة".