الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تحذيرات المنظمات الدولية.. انتشار الأوبئة والأمراض في غزة

انتشار الأوبئة والأمراض
انتشار الأوبئة والأمراض في غزة

ساعدت أجواء الحرب في غزة ، على تفشي وانتشار عدد من الأوبئة لعدة أسباب منها، شح المياه وتلوثها، بالإضافة إلى انهيار منظومة الصرف الصحي، فى ظل الكثافات السكانية الهائلة كما يحدث بقطاع غزة، وخاصة لدى الأطفال.

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أسباب انتشار الأوبئة

 

إن انتشار جثث الشهداء والحيوانات النافقة بالشوارع في قطاع غزة يعد أحد أهم أسباب انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتقل عبر الهواء أو عن طريق الحشرات أو شرب المياه الملوثة، في ظل غياب المياه النظيفة وانقطاع الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى تكدس النازحين في المدارس والمخيمات ونقص أغلب الأدوية والمياه وأدوات تطهير الجروح والنظافة الشخصية.

 

أبرز الأمراض المنشرة

الكوليرا والطاعون والسُل، وغيرها من الأمراض التى تمس الجهازين الهضمى والتنفسي، حيث تنتقل هذه الأمراض بسرعة وتؤدى إلى تدهور المنظومة الصحية إلى نحو يصعب السيطرة عليه، بالإضافة إلى انتشار مرض الجدري خاصة في جنوب قطاع غزة 

 

منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة من تردي الوضع الصحي في غزة، موضحًة أن القطاع أصبح بيئة خصبة لتفشي الأمراض والأوبئة بسبب استمرار الحرب وانعدام أساسيات الحياة وغياب النظافة وانتشار الجثث في الشوارع وتحللها بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على الحرب.

 

الأمم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عامة في قطاع غزة ومن انتشار الأمراض الفتاكة والأوبئة بين سكانه، كما اعترفت وكالة الإغاثة التابعة لها "أونروا" بأن سكان غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض والجوع في مساحة تتقلص باستمرار.

 

كما أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، أن غزة باتت بيئة مثالية للأوبئة وكارثة صحية عامة.

 

كما أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، أن غزة باتت بيئة مثالية للأوبئة وكارثة صحية عامة.

ش ح المياه 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 منظومة الصرف الصحي جثث الشهداء الحيوانات النافقة الغاز والكهرباء

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