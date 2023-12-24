تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر بالإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية الأحد، افتتاح وحدة طب الأسرة بمنطقة وادي القمر عقب الانتهاء من اعمال تطويره وتأهيله بتكلفة مليوني جنيه، مشاركة مجتمعية من مجموعة تيتان للأسمنت، بحضور خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد سامي، رئيس قطاع الموارد البشرية ووائل صادق، مدير مصنع الاسكندرية، والكابتن توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة.

الحضور يتفقد عيادات وأقسام وحدات المركز الطبي

وتفقد الحضور عيادات وأقسام ووحدات المركز الطبي، وأثنى الحضور على أعمال التطوير التي تضمنت تجديدات وصيانة بالمبنى واستحداث أجهزة طبية ومعملية جديدة، لإستقبال أهالي منطقة وادي القمر، وتقديم الخدمات الطبية لهم وتوفير العلاج والفحوصات الطبية والمعملية بالمجان، في إطار خطة المشاركة المجتمعية التي تنفذها إدارة المجموعة بمحافظتي بني سويف والاسكندرية.

وقال توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة، إن تلك المشاركات من شأنها توصيل رسائل التنمية والتطوير المجتمعي، في إطار النهوض بدور الصناعة والمستثمرين لجميع المصانع والشركات الخاصه للسير علي نهج التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنه شريك أساسي في التنمية المستدامة التي أكدت عليها القيادة السياسية.

أشاد توني بالتعاون المثمر بين ادارة المجموعة، والقيادات التنفيذية والطبيعية وسعداوي راغب ضيف الله عميد النواب بمجلس النواب، رزق راغب ضيف الله، اعضاء البرلمان عن دائرتي الدخيلة والعامرية، موضحًا أن التعاون يثمر دائمًا عن مبادرات خدمية وتنموية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وأهالي منطقة وادي القمر، مشيدًا بجهود المهندس وائل صادق، مدير مصنع الاسكندرية، في التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية والطبيعية بالمحافظة.

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

1000156547

1000156559

1000156556