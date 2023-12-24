الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر بالإسكندرية (صور)

تطوير وتأهيل وحدة
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر

شهدت محافظة الإسكندرية الأحد، افتتاح وحدة طب الأسرة بمنطقة وادي القمر عقب الانتهاء من اعمال تطويره وتأهيله بتكلفة مليوني جنيه، مشاركة مجتمعية من مجموعة تيتان للأسمنت، بحضور خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد سامي، رئيس قطاع الموارد البشرية ووائل صادق، مدير مصنع الاسكندرية، والكابتن توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة.

الحضور يتفقد عيادات وأقسام وحدات المركز الطبي

وتفقد الحضور عيادات وأقسام ووحدات المركز الطبي، وأثنى الحضور على أعمال التطوير التي تضمنت تجديدات وصيانة بالمبنى واستحداث أجهزة طبية ومعملية جديدة، لإستقبال أهالي منطقة وادي القمر، وتقديم الخدمات الطبية لهم وتوفير العلاج والفحوصات الطبية والمعملية بالمجان، في إطار خطة المشاركة المجتمعية التي تنفذها إدارة المجموعة بمحافظتي بني سويف والاسكندرية.

وقال توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة، إن تلك المشاركات من شأنها توصيل رسائل التنمية والتطوير المجتمعي، في إطار النهوض بدور الصناعة والمستثمرين لجميع المصانع والشركات الخاصه للسير علي نهج التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنه شريك أساسي في التنمية المستدامة التي أكدت عليها القيادة السياسية.

أشاد توني بالتعاون المثمر بين ادارة المجموعة، والقيادات التنفيذية والطبيعية وسعداوي راغب ضيف الله عميد النواب بمجلس النواب، رزق راغب ضيف الله، اعضاء البرلمان عن دائرتي الدخيلة والعامرية، موضحًا أن التعاون يثمر دائمًا عن مبادرات خدمية وتنموية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وأهالي منطقة وادي القمر، مشيدًا بجهود المهندس وائل صادق، مدير مصنع الاسكندرية، في التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية والطبيعية بالمحافظة.

تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر
1000156547
1000156547
1000156559
1000156559
1000156556
1000156556
1000156568
1000156568
بني سويف الإسكندرية وادي القمر الصناعة الاسمنت

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"قبل لقاء البرهان وحميدتي".. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتحذيرات من كارثة صحية

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

ضبط رجل أعمال أجنبي غسـل 50 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي

أبرز جهود مسئولي أجهزة المدن الجديدة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة