الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا تجمع لجنود الاحتلال ومبنى سكني في أفيفيم وأوقعنا إصابات مؤكدة

حزب الله،
حزب الله،

أعلن حزب الله، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
كما أعلن حزب الله، استهدافه لمبنى سكني في أفيفيم ووقوع  إصابات مؤكدة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف "مركز قيادة" تابع لجماعة "حزب الله" اللبنانية وعددا من المناطق في جنوب لبنان، كما رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، مشيرًا إلى أنه رد بقصف مصادر إطلاق القذائف.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن جنديًا أصيب بجروح متوسطة جراء القصف من جنوب لبنان، الذي استهدف بلدة المنارة بشمال إسرائيل.

حزب الله جنود الاحتلال إسرائيل لبنان القاهرة الإخبارية

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