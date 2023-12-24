رئيس القيادة اليمنى يشيد بموقف مصر المشرف مع اليمنيين فى مختلف المراحل

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبلاده، وبموقف مصر المشرف إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بالسفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج جهود السعودية وسلطنة عمان، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).



ونقل السفير أحمد تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور العليمي وتمنياته للشعب اليمني بالأمن والاستقرار والسلام، فيما حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني السفير المصري نقل تهانيه للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الوطنية، وموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.



وأكد العليمي تعاطي المجلس والحكومة مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، مشيدا بجهود السعودية من أجل وقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية في اليمن.