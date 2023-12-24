الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين "التعاون الخليجي" يؤكد استمرار الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

القاهرة الإخبارية: المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يرحب بالتوصل لوقف إطلاق النار

وأعرب في تصريحٍ اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، عن ترحيبه بما توصلت إليه الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير أمس، وتشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى رغبته في أن تسهم هذه التدابير بحل سياسي شامل، يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار.

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كما ثمَّن الجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، التي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها، مشيرًا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي جهود الشعب اليمني اليمن الشعب اليمني الشقيق وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن

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