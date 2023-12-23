السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يرحب بالتوصل لوقف إطلاق النار

هانس جروندبرج
هانس جروندبرج

رحّب هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير لتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، انطلقت في مصر جلسات مشاورات بناء السلام الشامل التي ينفذها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، حيث عقد اجتماعًا تشاوريًا مع 60 مشاركًا ومشاركة من ممثلي المجتمع المدني وأمنيين وخبراء وباحثين وشخصيات اجتماعية، حيث تضم المشاورات وفق مكتب المبعوث الأممي الجهات السياسية والاجتماعية والأمنية والمدنية الفاعلة لطرح وجهات نظرهم وتقديم توصيات لعملية سلام شاملة يملكها ويقودها اليمنيون واليمنيات.

 

القاهرة الإخبارية المبعوث الخاص للأمم المتحدة اليمن وقف إطلاق النار

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