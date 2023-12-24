الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة.. ويؤكد: هدفنا تحسين أحوال المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى، من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.

الرئيس السيسي يوجِّه بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة" إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، أخذًا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي، بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين. 

تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم

وشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.

, الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولى الدكتور محمد معيط وزير المالية الأداء المالـي للموازنة العامة

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