تستهدف 239 ألف طفل.. انطلاق حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة ٤ أيام، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة؛ للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتفقد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أعمال الحملة بقرية الأماني بالقنطرة غرب، يرافقه الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير المديرية، لمتابعة الفِرق الثابتة والمتحركة من شقة لشقة ووصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية والاطمئنان على سير الحملة والتغطية الكاملة للمحافظة.

مواعيد الحملة

وبدأت الحملة فعالياتها اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم ٢٧ ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز ورفع المناعة المجتمعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفي سياق المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي للمرض، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدف من هذه الحملات.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف حوالي ٢٣٩ ألف طفل من عمر يوم حتى ٥ سنوات، من خلال عدد ٩١٨ فريق ثابتًا ومتحركًا للتطعيم، والتي تم تدريبها مسبقًا على أعمال التطعيمات، وتحديد خطوط سيرها؛ بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار "حطب" إلى أن الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وكذلك الفرق المتحركة من منزل لمنزل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً والمنتشرة بالمدارس والحضانات وفي العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مصر خالية من المرض عام ٢٠٠٦، وأن آخر حالة تم تسجيلها في مصر لشلل الأطفال كانت في عام ٢٠٠٤، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من عشر سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على خلو مصر من المرض ورفع المناعة المجتمعية بين الأطفال ضد المرض.