الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهد المسيح.. لميس الحديدى تقدم حلقة خاصة من بيت لحم ليلة عيد الميلاد (صور)

حلقة لميس الحديدي
حلقة لميس الحديدي من بيت لحم

تقدم الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة وحصرية في ليلة عيد الميلاد من مدينة بيت لحم الفلسطينية مهد ميلاد السيد المسيح.

حلقة لميس الحديدي من بيت لحم

تفاصيل حلقة برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي من بيت لحم

وتنقل الحلقة ما تعيشه فلسطين المحتلة من حداد وحزن من خلال أنات مدينة بيت لحم، التي تبكي في هذه الأيام، بينما كان من الطبيعي أن تحتفل، حيث قررت السلطات الدينية والطوائف المختلفة، والسلطة الفلسطينية، إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والفرح واقتصار عيد الميلاد على قداسات الصلوات فقط لتكون جميعها موجهة لسكان وشهداء غزة، ومتضامنة مع غزة.

حلقة لميس الحديدي من بيت لحم

الحلقة تنقل صورة حية لبيت لحم بمدينتها القديمة وشوارعها التاريخية المدرجة على قوائم التراث، ونقاط تلاقيها مع مدينة القدس، باعتبارهما مدينتين توأمتين تاريخيًا ودينيًا وثقافيًا واجتماعيًا، كما تعرض للمشاهد صورة مفصلة بالشرح والتأريخ لساحة المهد التاريخية ومجمع الكنائس والأديرة في الساحة، خاصة كنيسة المهد التي شيدت في موقع ولادة السيد المسيح والمغارة التي ولد فيها، والمزود الذي وضعته فيه السيدة العذراء قبل انتقالهما إلى مصر برفقة يوسف النجار.

وتقدم لميس الحديدي لقاءات مختلفة مع رجال دين وسياسيين ومسئولين حكوميين في السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى آراء التجار والعاملين بقطاع السياحة الذين تضررت أعمالهم من الحرب وإلغاء الاحتفالات في بلد يعتمد في الجزء الأكبر من اقتصاده على السياحة. 

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة " تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء على شاشة "ON" في تمام التاسعة والنصف مساء.

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