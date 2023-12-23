غدًا.. حلقة خاصة لـ لميس الحديدي من بيت لحم وكنيسة المهد على ON

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، غدا الأحد، حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" من بيت لحم بالضفة الغربية في فلسطين.

الحلقة المقرر إذاعتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، تتابع فيها الإعلامية لميس الحديدي من كنيسة المهد أجواء عيد الميلاد الحزينة بعد إلغاء الاحتفالات في مدينة مهد المسيح حدادًا علي أرواح شهداء عزة.

تتجول لميس الحديدي خلال الحلقة في المدينة القديمة وتتابع تأثر السياحة في المدينة الفلسطينية التى غاب عنها السائحون نتيجة الحصار والحواجز الاسرائيلية.

تسلط الحلقة الضوء كذلك على كنيسة المهد التى ولد بها السيد المسيح ومصنفة ضمن قائمة اليونسكو، حيث تعد واحدة من أقدس وأقدم الكنائس المسيحية في العالم، كما تجري "الحديدي" خلال الحلقة العديد من اللقاءات مع شخصيات عامة وقساوسة ووزراء وقيادات ومواطنين.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء على قناة ON.