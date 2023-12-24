رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بالإدارات ويؤكد ضرورة رفع قدرات العاملين

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل إدارات مبني المركزية بالحرم الجامعي القديم، رافقه خلالها المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، ونخبة من القيادات الجامعية.

وأكد النعماني، أن إدارة الجامعة تحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لخطط التطوير وأداء الإدارات المختلفة، والوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة متطلبات واحتياجات الوضع الراهن لبناء الهيكل التنظيمي للجامعة وفقًا للتوجه الاستراتيجي لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيلا لجهود الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية لتتواكب مع رؤية القيادة السياسية.

الجامعة تمتلك إمكانات علمية وبشرية ومادية تؤهلها لتكون فى مصاف الجامعات العالمية

وأضاف المحاسب أشرف القاضي، أن الجامعة تمتلك إمكانات علمية وبشرية ومادية تؤهلها لتكون فى مصاف الجامعات العالمية، كما تسعى أيضًا إلى رفع قدرات الجهاز الإداري فى كافة القطاعات بما يساهم فى تحقيق التنمية الإدارية، وذلك من خلال نشر ثقافة التميز الحكومي والإبداع الوظيفي، لإعداد جهاز إداري كفء وتأهيل القيادات وفقًا لإتجاهات الإدارة الحديثة.

كما التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع عدد من الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية الطب، وذلك لبحث متطلباتهم واحتياجاتهم، خلال الفترة القادمة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم.

وأعرب النعماني عن سعادته باستقبال أبنائه الطلاب الوافدين من كل الدول العربية والأجنبية، وحرص إدارة الجامعة على بذل قصارى جهدها لتأهيلهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، ليكونوا خير سفراء للجامعة في بلادهم.

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص علي تعزيز أعداد الوافدين، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم والعمل على زيادة دمجهم داخل المجتمع الجامعي، مضيفًا انه يتم عقد لقاءات دورية معهم للإستماع لهم ومعرفة كل ما يقابلهم من تحديات ومساعدتهم على حلها، والاستماع أبضًا الي مقترحاتهم ورؤيتهم والتفاعل معهم بشكل دائم لتهيئة مناخ أفضل لهم لتلقي العملية التعليمية.