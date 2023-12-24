الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حواجز إسرائيلية خانقة بالضفة أثناء احتفالات عيد الميلاد

حواجز إسرائيلية خانقة
حواجز إسرائيلية خانقة بالضفة

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتش السيارات المتجهة إلى مدينة القدس المحتلة، ومن يحمل اللوحة الخضراء التابعة للسلطة الفلسطينية يواجه العديد من التضييقات الإسرائيلية.

قوات الاحتلال تزود الخناق على الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال تزود الخناق على الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه لا توجد أي زينة أو مراسم للاحتفال كما كان معتادًا في عيد الميلاد.

وأشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن الحواجز الخانقة تضيق على الفلسطينيين، كذلك التدقيق في الهويات والهواتف النقالة التي يحملها الفلسطينيون، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد اعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين.

وتابعت: "قوات الاحتلال يوم أمس اقتحمت مدينة بيت لحم، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، بالإضافة إلى محاصرة المستوطنات الإسرائيلية للبلدات الفلسطينية، ولا توجد أي حماية كافية للمدنيين"، موضحة أن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية داخل المساجد.

وأردفت: "ساحة المهد ليست مغلقة، لكن هناك حزنًا كبيرًا من الفلسطينيين على ما يحدث في قطاع غزة، وهناك صعوبة كبيرة في وصول الطواقم الصحفية إلى هناك، بسبب الحواجز الخانقة التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

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