متحدث "التموين" لـ"الدستور": فتح 8215 منفذًا حتى الآن وجار فحص المرحلة الخامسة

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أشير فيه إلى فتح 8215 منفذًا لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربع، مشيرًا إلى أنه يكون بذلك قد تم الانتهاء من المرحلة الرابعة، ويجري خلال الفترة المقبلة الانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة بالمرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 24000 وظيفة ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة "حياة كريمة" بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل في 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

كان قد أصدر الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة - المصرية) يتيح لمن يرغب من البدالين التموينين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.

وأضاف أنه جار حاليًا مراجعة وفحص طلبات المرحلة الخامسة، حيث تم التوجيه لمديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، وبعد ذلك تتم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط، وخاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبني أو العقار.

وستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة كل الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها شروط المعاينة المبدئية والنهائية، وبعد ذلك يتم التوجه للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة خلال الشهرين المقبلين.

مشروع جميتي هو مشروع أطلقته الدولة عام 2016 بهدف زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة، وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليار جنيه حتى 2023.

حيث تستهدف وزارة التموين، تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمن يرغب من بقاليين التموينيين بالتحويل والانضمام إلى مشروع جمعيتي، ويجرى حاليًا مراجعة طلبات المرحلة الخامسة من المشروع، وتم التوجيه إلى مديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة، ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة، وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، ثم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط وخاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبنى أو العقار.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال الفترة القادمة ستتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة، ومدى مطابقتها لشروط المعاينة المبدئية والنهائية، ليتم التوجيه للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة قبل نهاية العام.