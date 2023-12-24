الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإنشاد الديني" تقدم أمسية أناشيد وابتهالات بمعهد الموسيقى العربية.. الثلاثاء

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية تحييها فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيانٍ اليوم الأحد، أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم مجموعة من الأناشيد والابتهالات والمؤلفات الروحانية منها: "كل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبد القادر، يا رب أنا العبد الفاني- النبي صلو عليه - اللهم صلى على المحبوب لـ لسامي الحفناوي، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدي، يا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، نبينا الكريم لـ جمال سلامة، الرضا والنور لـ محمد الموجي، التعطيرة لـ سيد موسى، يا غفار لـ أحمد عبد الله، يا رسول الله يا خير نبي لـ مرسى الحريري، الشمعتين ومدد لـ عبد العظيم عبد الحق، أول ما نبدى القول لـ عمار الشريعي، سلوا قلبي لـ رياض السنباطى، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.

 أداء كل من حسام صالح، أحمد العمرى، أشرف زيدان، أحمد حسن، فارس عبد العال، حاتم زايد، ولاء رميح وضيفة الحفل بسمة عبد القادر.

ونوهت الأوبرا بأن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

أحمد عطية برى: إذاعة القرآن الكريم هى مدرستى الأولى فى الإنشاد الدينى

دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فرقة الإنشاد الديني المايسترو عمر فرحات مسرح معهد الموسيقى العربية مجموعة من الأناشيد الابتهالات والمؤلفات الروحانية محمد ثروت

مواد متعلقة

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

مصرع وكيل نيابة وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لتنفيذ أحكام قضائية.. القبض على مالكة براند شهير وزوجها فى مصر الجديدة

سعر الأرز الشعير الآن 2023.. والمحافظات المحظورة من زراعته

تأجيل محاكمة الداعشي المتهم بنحر عنق أمين شرطة بمركز شرطة شبين القناطر لـ28 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

غزة في الإعلام الغربي

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه فى غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين