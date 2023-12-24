"الإنشاد الديني" تقدم أمسية أناشيد وابتهالات بمعهد الموسيقى العربية.. الثلاثاء

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية تحييها فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيانٍ اليوم الأحد، أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم مجموعة من الأناشيد والابتهالات والمؤلفات الروحانية منها: "كل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبد القادر، يا رب أنا العبد الفاني- النبي صلو عليه - اللهم صلى على المحبوب لـ لسامي الحفناوي، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدي، يا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، نبينا الكريم لـ جمال سلامة، الرضا والنور لـ محمد الموجي، التعطيرة لـ سيد موسى، يا غفار لـ أحمد عبد الله، يا رسول الله يا خير نبي لـ مرسى الحريري، الشمعتين ومدد لـ عبد العظيم عبد الحق، أول ما نبدى القول لـ عمار الشريعي، سلوا قلبي لـ رياض السنباطى، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.

أداء كل من حسام صالح، أحمد العمرى، أشرف زيدان، أحمد حسن، فارس عبد العال، حاتم زايد، ولاء رميح وضيفة الحفل بسمة عبد القادر.

ونوهت الأوبرا بأن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.