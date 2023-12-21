السيمفونى يعزف قداس بيتهوفن فى احتفالات الكريسماس بالأوبرا

استمرارًا لاحتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بأعياد الكريسماس، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو هشام جبر ومصاحبة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينيريا، وذلك في الثامنة مساء السبت 23 ديسمبر على المسرح الكبير.

حفلات الكريسماس بدار الأوبرا

يتضمن البرنامج السيمفونية الخامسة لـمندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان القداس الاحتفالى للسوليست والكورال والأوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى كتبها بيتهوفن، حيث استمر فى تأليفه أربع سنوات منذ عام 1819 حتى عام 1824 وقدم لأول مرة فى السابع من أبريل من نفس العام فى مدينة سان بطرسبورج.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.