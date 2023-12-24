الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء من سن يوم وحتى 5 سنوات

حملة للتطعيم ضد شلل
حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

بدأت مديرية الصحة في شمال سيناء، تنفيذ حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، في بيانٍ اليوم الأحد، إن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة.

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وأضاف وكيل الوزارة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم 27 من شهر ديسمبر الجاري.

وناشد المواطنين بتطعيم أطفالهم للقضاء على أي فيروس وافد، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لافتًا إلى مشاركة عدد من الجهات في الحملة من بينها: مجالس المدن ومديريات الشباب والرياضة والأوقاف وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

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