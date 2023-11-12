الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تضع 8 آليات للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال

أكدت وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرض شلل الأطفال، حيث تم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميًا منذ 2006  وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004.

وكانت وزارة الصحة قد نظمت فعالية تضمنت عدد من المحاضرات العلمية التي تناولت تاريخ البرنامج الموسع للتطعيمات ضد مرض شلل الأطفال، حيث بدأت أنشطة البرنامج منذ عام 1984 بالتطعيم ضد 6 أمراض فقط، وتم إدراج طعوم جديدة ليصبح الإجمالي 10 طعوم، منها التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك استراتيجيات للحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال، تشمل وصول نسب التغطية التطعيمة لأكثر من 95%، ودعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات، وكذلك خطة الاستجابة والاستعداد.

آليات وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من الأطفال

ووضعت وزارة الصحة 8 آليات للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، تتمثل تلك الآليات فيما يلي:

1- الارتقاء بنسب التغطية التطعيمة لأكثر من 95%.

2- دعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات.

3- تم وضع خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتينية خلال جائحة كورونا.

4-  نظام التطعيمات  الذي تنفذه وزارة الصحة من أكفاء أنظمة التطعيم حيث يتم إعطاء الطعم الفموي "سابين" 7 جرعات، وطعم الحقن "سولك" 3 جرعات

5- دعم الحملات القومية التي تنفذها مصر سنويا بغرض رفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

6-  تنفيذ حملات لتطعيم الأطفال المقيمين من مصريين أو غير مصريين من عمر يوم لخمس سنوات لخلق مناعة مجتمعية لجميع الأطفال فى وقت واحد لمنع حدوث أى سريان للفيروس.

7- نشر فرق ترصد الشلل الرخو الحاد فى جميع مديريات الشئون الصحية والإدارات التابعة لها.

8- فرق الترصد تقومب متابعة 10 الآف موقع ترصد فى المستشفيات والعيادات فى جميع أنحاء الجمهورية للابلاغ عن أى حالات تتشابه فى أعراضها مع مرض شلل الأطفال وعمل التقصيات الوبائية اللازمة لها.

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