محافظ شمال سيناء يسلم كراسي متحركة وماكينة خياطة لذوي الاحتياجات الخاصة

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،اليوم الأربعاء، كراسي متحركة وماكينة خياطة لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق، حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف بالعريش.

وأكد المحافظ تسليم البطلة سماح عبد العزيز حسن، مبلغ مالي وعقد رعاية ودعم في خوض البطولات وتحقيق الإنجازات في لعبة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد باريس 2024.

وأشار المحافظ، إلى تسليم كرسي طبي كهربائي ومشغولات يدوية وميداليات وماكينة خياطة و2 كرسي طبي متحرك لعدد 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم كافة التيسيرات أمامهم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ، الشكر للمؤسسات الخيرية على دعمها وعملها المجتمعي والتنموي في المحافظة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تقديم الدعم لأبناء سيناء، مؤكدا دعم رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لهم.

يأتي ذلك في إطار احتفال المحافظة باليوم العالمي للمعاقين.

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء