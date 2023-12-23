السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرواق الأزهرى يتحدث عن "حق الطريق وآدابه" فى شمال سيناء

الفعالية
الفعالية

تواصل مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء بمحافظة شمال سيناء، فعاليات برنامج "الرواق الأزهرى للطفل والأسرة" بمركز شباب مدينة العريش، ندوة للطلائع بعنوان "حق الطريق وآدابة"، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

 

وأشارت الفعالية، إلى حديث سيدنا رسول الله في هذا الصدد: عنْ أَبِى سَعيدٍ الْخُدْرِى، عن النَّبِى ﷺ قَالَ: إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْى عنِ الْمُنْكَرِ متفقٌ عَلَيهِ.

 

وأكدت الفعالية، أنه بهذا الحديث أسس النبى صلى الله عليه وسلم صرحًا عظيما من الأخلق الواجب التحلى بها عند الجلوس في الطرقات، مشددا أن أبرزها حفظ أي حرمة تمر في الطريق بألا يتبعها البصر، أو أن يتنمر عليها.

 

وشددت على أن الحديث النبوي الشريف يدعونا إلى أن نحفظ حق السيدات والفتيات، بما يجعلها تمر آمنة مطمئنة على نفسها.

 

وأوضح إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج رواق الطفل والأسرة ينفذ في دورته الثانية للعام 2023-2024 داخل مراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهرالشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بشمال سيناء.

 

يأتي ذلك ضمن سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومتابعه تنفيذية ايهاب الزرباوي وفريق العمل المركز.

محافظة شمال سيناء مركز شباب مدينة العريش وزارة الشباب والرياضة الأزهر الشريف رسول الله

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