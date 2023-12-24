الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصري| "كولر" و"الشناوي" في مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن مباراة سيراميكا

كولر
كولر

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص عن مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري التي ستقام مساء غدٍ الاثنين.

ويعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات - الخامسة بتوقيت القاهرة، بملعب محمد بن زايد، حيث يتحدث الثنائي عن مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبوظبي مساء السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها الميدالية البرونزية.

السوبر المصري| الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخوض مرانه الأول في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات -الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أبو ظبي مساء أمس السبت، وكان في استقبالها محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي لاستقبال بعثة الأهلي، والترحيب بمسئولي النادي والجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا غدا الاثنين.

وكان محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية، حرصا على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي وصلت إلى الإمارات ، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وأنهى نائب السفير المصري إجراءات دخول بعثة الفريق الأول لكرة القدم من مطار أبو ظبي، بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

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