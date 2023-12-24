غسيل أرضيات وأرصفة كورنيش النيل.. أسوان تتجمل لأعياد الكريسماس والميلاد (صور)

تستعد محافظة أسوان بشكل مكثف؛ لاستقبال أعياد الكريسماس والميلاد، حيث واصلت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية جهودها اليومية تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإظهار البانوراما الجمالية التي تشهدها المناطق المختلفة ضمن ملحمة التطوير والتجميل والتحديث الجاري استكمالها بعروس المشاتي، لتكون دائمًا في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم.

وقد قام العاملون بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدني، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل، وعدد من الشوارع.

وتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار، وكذا أعمال الجرد ورفع التراكمات بطريق السادات، وتستكمل الوحدة أعمالها بشكل مستمر للوصول لأفضل مستوى جمالي يليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

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