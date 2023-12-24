الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: انتظام سير امتحانات النقل بالتعليم الأزهري

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات الازهرية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الأزهري للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والتي تضم طلاب الصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية بإجمالي 3550 طالبًا وطالبة بمراكز المحافظة الخمسة.

وأشار الزملوط، إلى جاهزية اللجان الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لآداء الامتحانات وسط أجواء مناسبة بكل يسر وسهولة، مشددًا على المرور والمتابعة لسير أعمال الامتحانات بكافة المراكز والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى تواجه الطلاب.

محافظ الوادي الجديد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الأزهري جاهزية كافة اللجان توفير سبل الراحة للطلاب

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