الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد: تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد

تشغيل عيادات الكشف
تشغيل عيادات الكشف عن بعد

أعلن د.محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والاتصالات، ليصل إجمالي الوحدات الموجودة بالمحافظة، حتى الآن، 20 وحدة بالمراكز الخمسة.

وقال الزملوط إن الوحدات الجديدة تضم: (مستشفى صدر الخارجة- القصر- أسمنت- الأربعين ٢ و٣- ناصر الثورة- أبومنقار- البشندي- الزيات)، والتي تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

أكد د.أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في وقت سابق تشغيل عيادات "الكشف عن بعد" لاستقبال الحالات التي لا يوجد بها تخصصات أو أطباء بالوادي الجديد وعرضها يوميا على استشاريين؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

أضاف وكيل صحة الوادي الجديد أن عيادات الكشف عن بُعد تستقبل حالات "المخ والأعصاب- النفسية والعصبية- القلب- الروماتويد- الباطنة- الجلدية".

وأوضح محروس أن أماكن وحدات العلاج عن بُعد تتواجد في 10 وحدات: المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبوهريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المواعيد يوميًا بجميع وحدات العلاج عن بُعد، ويتم التواصل مُسبقًا مع د.عبدالناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.

محافظ الوادي الجديد تشغيل ٩ وحدات جديدة للعلاج عن ب عد الصحة والسكان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خدمة طبية بالمناطق النائية والمحرومة

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