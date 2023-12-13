محافظ الوادى الجديد يشارك فى فعاليات "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم في فعاليات معرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة الذى يعقد فى الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض الدولية كأكبر معرض للأغذية والمشروبات فى إفريقيا، بمشاركة عدد من العارضين والمستثمرين من المحافظة.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض الذي ضم كبار منتجي التمور والنباتات الطبية والعطرية والحاصلات الزراعية، بمشاركة واسعة من المستوردين والمصدرين والمستثمرين والسلاسل التجارية بمصر والخارج، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية من مختلف الدول.

كما أوضح أنه تم عقد لقاءات مع بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب؛ لفتح أسواق تصديرية لمنتجات المحافظة.

عرض خلال اللقاءات فرص الاستثمار وما وفرته الدولة من بنية تحتية لجذب الاستثمارات الجادة وتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين.

الزملوط يُثمن موافقة مجلس الوزراء على الموافقة على إنشاء كلية الهندسة بالوادي الجديد

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماعه اليوم، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

أشار الزملوط إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لدعم ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وتوطين الكوادر العلمية بكافة التخصصات، وتخفيف العبء عن أبناء المحافظة بتقليل الاغتراب، متمنيًا للجامعة المزيد من الريادة والتميز للارتقاء بالتعليم الجامعي بالمحافظة.

كما تابع محافظ الوادي الجديد، اللمسات النهائية نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الصيد والرماية بمدينة الخارجة، مشيرًا إلى تواصل أعمال الانتهاء من التجهيزات النهائية؛ استعدادًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لجهود ودعم الوزارة لإنشاء وإشهار الناديين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدعم الأنشطة والمنشآت الرياضية، وتشجيع الرياضات التراثية والشعبية.