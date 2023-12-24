الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: استراتيجية الهيدروجين الأخضر تستهدف جعل مصر ممرًا لعبور الطاقة النظيفة لإفريقيا

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للبدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر، تستهدف أن تكون مصر ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية.

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اتجاه الحكومة للطاقه النظيفة

وأضافت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية حريصة على الاتجاه نحو الطاقة النظيفة للحفاظ على السلامة العامة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا جبارة لتكون مصر قادرة على التوسع في إنتاجه بشكل يمكننا من التصدير للخارج خلال السنوات القليلة المقبلة.

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أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر 

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف أن تصبح مصر ضمن البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم؛ ما يتيح توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة.

تقليل واردات مصر من النفط 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد عليه في الصناعات سيقلل واردات مصر من المواد النفطية ما ينعكس بصورة كبيرة على رفع الاقتصاد الوطني.

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رؤية مصر ٢٠٣٠

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمامها بالتنمية الشاملة.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مستجدات مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على جهود الحكومة لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر، مستعرضًا سيناريوهات إنتاج الهيدروجين.

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