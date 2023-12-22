تكلفة مشروعاته 20 مليار دولار.. تفاصيل جهود الدولة بملف الهيدروجين الأخضر
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود الدولة بملف الهيدروجين الأخضر، والتي استعرضت من خلال أبرز المشروعات في هذا الملف والخطط الخاصة به ، وقيمة تكلفة هذه المشروعات.
جهود الدولة بملف الهيدروجين الأخضر
- ارتفاع عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 15 مشروعًا.
- تنفيذ المشروعات في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- استهداف إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- إنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة.
- إطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة تخطت 40 مليار دولار.
- إعلان الرئيس السيسي بدء إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.
- تصل تكلفة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر لنحو 20 مليار دولار.