تكلفة مشروعاته 20 مليار دولار.. تفاصيل جهود الدولة بملف الهيدروجين الأخضر

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود الدولة بملف الهيدروجين الأخضر، والتي استعرضت من خلال أبرز المشروعات في هذا الملف والخطط الخاصة به ، وقيمة تكلفة هذه المشروعات.

جهود الدولة بملف الهيدروجين الأخضر