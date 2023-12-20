حسن أمين: اتفاقية تطوير الهيدروجين الأخضر فرصة لجذب مزيد من الالاستثمارات

قال حسن أمين، عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة، إن توقيع اتفاقية لتطوير الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمر في غاية الأهمية.

جذب الاستثمارات

وأكد “أمين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المشروع يساهم في جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية، علاوة على أن المشروع يُساهم في توفير العملة الصعبة بدلًا من إنفاقها في عملية الاستيراد.

وتابع:" نعمل الآن على دراسة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودراسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تنفيذ هذا المشروع الفعلي للهيدروجين الأخضر باستخدام الأمونيا مع بداية 2025".

واستطرد:" الاجتماع مع رئيس الوزراء اليوم كان مثمر للغاية، وتم توضيح الكثير من النقاط الأساسية لتحويل هذه الفكرة البحثية على أرض الواقع".

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء لها أهمية كبيرة في هذا المشروع، حيث سيتم إمداد هذا المشروع بالطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر على أرض الواقع ".