الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انزل وشارك.. برنامج "اليوم" يستعرض لجان الوافدين في المحافظات

الإعلامية دينا عصمت
الإعلامية دينا عصمت

استعرضت الإعلامية دينا عصمت، لجان الوافدين في محافظات الجمهورية، لتسهيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت خلال تقديم برنامجها "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الهيئة ووضعت عناوين لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024، على موقعها الالكترونى www.elections.eg، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

لمزيد من التفاصيل 

اليوم دي ام سي الانتخابات الرئاسية

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