الصحف تبرز توجهيات الرئيس للحكومة ببدء مشروعات "الهيدروجين الأخضر"

حازت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بدء تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي أبرزت أيضًا تلقي الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسًا لمصر، كما جرى خلال الاتصال تناول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، فضلًا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

كما سلطت الصحف الضوء على تخريج أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة ‎نظمت، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، 64 متدربًا ومتدربة من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث يمثلون 23 دولة إفريقية و5 دول كومنولث؛ قاموا بالتدريب في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي، والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتابعت الصحف وقائع افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والمقامة في دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية وعلماء الأزهر.

عربيا، واصلت الصحف رصدها للأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، لا سيما عقب قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة كبيرة وفورية فى المساعدات الإنسانية لغزة، حيث وسعت إسرائيل، أمس عملياتها وقصفها على قطاع غزة، خاصة بجنوبه، مؤكدة مواصلة الحرب والشروع فى مرحلة ثالثة قريبًا.

اقتصاديًا، تابعت الصحف أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 الذي شارف على الانتهاء، حيث سجلت أرقامًا ومكاسب تاريخية لم تشهدها منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عامًا، ويطوي العام أوراقه على مؤشرات بورصة مصر؛ وهي محلقة في سماء الأسواق العالمية الكبرى منها والناشئة بمكاسب بين الأعلى عالميًا تجاوزت أكثر من 66%، قبل أسبوع من إغلاق العام وأرقام قياسية يصعب حصرها على صعيد جميع المؤشرات والقطاعات والأسهم.

رياضيًا، واصلت الصحف الاحتفاء بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي الأهلي بكأس العالم للأندية خلال النسخة الأخيرة التي جرت بالمملكة العربية السعودية، حيث حصل الأهلي على الميدالية البرونزية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة ببدء تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد- خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية- أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلًا عن عوائده الاقتصادية التى تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي القول إن الرئيس أطلّع - خلال الاجتماع - على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذى والتشريعى، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.

وفي نشاط رئاسي ثان، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي، الذى توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي على الفوز فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسًا لمصر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي ثمن - من جانبه - هذه اللفتة المُقدرة، مشيرة إلى أن الاتصال تطرق - أيضًا - إلى التباحث حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، فضلًا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

في حين، أفادت صحيفة (الجمهورية) بأن الرئيس السيسي، بعث ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

ونقلت إعراب الـرئـيـس السيسي- في برقياته للقادة والزعماء- عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا، وعامًا جديدًا، يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم.

أمنيًا، قالت صحيفة (الأهرام) إن أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة ‎نظمت، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات مكافحة الإرهاب الدولي، الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بإجمالى 64 متدربًا ومتدربة من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث يمثلون 23 دولة إفريقية، و5 دول كومنولث ‫.‬

وأشارت الصحيفة إلى أن أكاديمية الشرطة بكلية التدريب والتنمية «المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام» نظمت - أيضًا - احتفالًا بمناسبة انتهاء فعاليات فرقة (حماية المدنيين بمناطق الصراع) للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بمشاركة 24 متدربًا يمثلون 14 دولة إفريقية.

ونقلت الصحيفة عن اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب، كما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقا لفعالية ‎أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

كما نقلت الصحيفة تأكيد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الإفريقية يمثل إحدى أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب والسلم والاستقرار.