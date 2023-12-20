مدير "أكوا باور" لـ"الدستور": سنبدأ غدًا الدراسات الفنية لمشروع الهيدروجين الأخضر بقناة السويس

4 مليارات دولار تكلفة المرحلة الأولى..

قال المهندس حسن أمين المدير الإقليمي في مصر لشركة أكوا باور السعودية، إن الشركة تبدأ الدراسات الفنية لمشروع الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اعتبارًا من غدٍ الخميس، بعد توقيع الاتفاقية الإطارية لتطويرها بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المرحلة الأولي من المشروع تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار، فهو مشروع ضخم من المتوقع الانتهاء من الدراسات الفنية والإغلاق المالي للمشروع في الربع الأول من العام 2025.

وأشار المدير الإقليمي لشركة أكواباور أن مؤتمر اليوم سبقه عدة اجتماعات تنسيقية مع الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الاحتياجات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى احتياجتنا اللازمة لمشروع محطة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات والذي سيتم الانتهاء من الإغلاق المالي له منتصف العام 2024.

وأشاد أمين بالتعاون بين شركة أكواباور والصندوق السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس في إقامة هذا المشروع الكبير الذي من المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من: صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع الاتفاقية من الجانب المصري كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعن شركة "أكوا باور" كل من إدريس بيراهو، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، ورئيس قطاع الهيدروجين الأخضر، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة في مصر.