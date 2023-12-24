تحت شعار حق الطريق.. انطلاق فعاليات الرواق الأزهري بمركز شباب الفتح بالداخلة

نفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة التنمية والنڜئ فعاليات الرواق الأزهري تحت شعار "حق الطريق " بمركز شباب الفتح بمركز الداخلة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

مشاركة 50 مشاركا في فعاليات مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

وتواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة والإدارة العامة للموهوبين، بمشاركة 50 مشاركا في الفعاليات التي نفذتها مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

وألقى الندوة الواعظ أحمد فتحي محمد سعداوي، بمديرية أوقاف الوادي الجديد، عن حق الطريق فقال رد السلام، وهو واجب لقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، “خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز”.

وأكد أن حديث سيدنا رسول الله في هذا الصدد: عنْ أَبِى سَعيدٍ الْخُدْرِى، عن النَّبِى ﷺ قَالَ: إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْى عنِ الْمُنْكَرِ



الأخلاق الواجب التحلي بها عند الجلوس في الطرقات

وأكد الواعظ أحمد فتحي الفعالية، أنه بهذا الحديث أسس النبي صلى الله عليه وسلم صرحًا عظيما من الأخلاق الواجب التحلي بها عند الجلوس في الطرقات، مشددا أن أبرزها حفظ أي حرمة تمر في الطريق بألا يتبعها البصر، أو أن يتنمر عليها، مشيرا إلى أهمية آداب الطريق وإلقاء السلام وإبعاد الأذى عن الطريق

وأوضح بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، أن برنامج رواق الطفل والأسرة ينفذ في دورته الثانية للعام 2023-2024 داخل مراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء.