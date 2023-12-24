إيداع المتهمة بخطف وقتل طفل بالزقازيق في مصحة نفسية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إيداع المتهمة بخطف وقتل طفل لم يبلغ العامين من عمره بأحد مستشفيات الصحة النفسية 45 يوما، وحددت جلسة 28 فبراير؛ لنظر القضية لحين ورود تقرير بشأن حالة المتهمة.



صدر القرار برئاسة المستشار، شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

تفاصيل القضية



تعود أحداث القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 3 من شهر سبتمبر المنقضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهمة " سكر. غ" 40 عاما ربة منزل مقيمة قرية خلوة الشعراوى نطاق مركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل "مصطفى م. ا" الذي لم يبلغ العامين من عمره.

المتهمة خطفت المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي وحقيبة قماشية وقطعة من القماش وكمنت له أمام مسكنه متربصة له وما أن ظفرت به قامت بوضعه داخل الجوال وأحكمت غلقه ثم خنقته ثم وضعته بداخل الحقيبة القماشية وتوجهت به الى مجرى مائي والقت الجوال وبداخله الطفل.



وتم العثور على جثة الطفل بمعرفة الأهالى وعقب التحريات والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جارة والدة الطفل وتدعى" سكر"، وقامت بارتكاب الجريمة بسبب الغيرة منها والانتقام منها، بعودة زوجها من السعودية بغرض إقامة عقيقة المجنى عليه.

وتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التى إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.