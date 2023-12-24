الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إيداع المتهمة بخطف وقتل طفل بالزقازيق في مصحة نفسية

ضبط متهمة
ضبط متهمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إيداع المتهمة بخطف وقتل طفل لم يبلغ العامين من عمره بأحد مستشفيات الصحة النفسية 45 يوما، وحددت جلسة 28 فبراير؛ لنظر القضية لحين ورود تقرير بشأن حالة المتهمة.

صدر القرار برئاسة المستشار، شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

 تفاصيل القضية


تعود أحداث القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 3 من شهر سبتمبر المنقضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهمة " سكر. غ" 40 عاما ربة منزل مقيمة قرية خلوة الشعراوى نطاق مركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل "مصطفى م. ا" الذي لم يبلغ العامين من عمره.

المتهمة خطفت المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي وحقيبة قماشية وقطعة من القماش وكمنت له أمام مسكنه متربصة له وما أن ظفرت به قامت بوضعه داخل الجوال وأحكمت غلقه ثم خنقته ثم وضعته بداخل الحقيبة القماشية وتوجهت به الى مجرى مائي والقت الجوال وبداخله الطفل.

وتم العثور على جثة الطفل بمعرفة الأهالى وعقب التحريات والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جارة والدة الطفل وتدعى" سكر"، وقامت بارتكاب الجريمة بسبب الغيرة منها والانتقام منها، بعودة زوجها من السعودية بغرض إقامة عقيقة المجنى عليه.

وتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التى إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

مستشفيات الصحة النفسية القضية مركز شرطة منيا القمح محاكمة الجنائية مركز منيا القمح

مواد متعلقة

غدًا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى حقوق الزقازيق

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ارتفاع احتياطات منجم السكرى من الذهب إلى 5.8 مليون أوقية

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربى

إيداع المتهمة بخطف وقتل طفل بالزقازيق في مصحة نفسية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة