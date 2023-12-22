غدا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي حقوق الزقازيق

تبدأ النيابة الإدارية،غدًا السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "فرع دمنهور فقط من دفعة 2023.

وذلك لمن ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.