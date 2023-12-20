الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى حقوق حلوان

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تبدأ النيابة الإدارية اليوم الأربعاء الموافق 20-12-2023، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "حلوان" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

ويتم السحب والتقديم فقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة من هنا

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة من هنا

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل" من هنا
 

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