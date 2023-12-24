"أبقى ليفربول على المنافسة".. كيف علقت صحف إنجلترا على تألق صلاح أمام أرسنال؟

تصدر نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول من جديد الصحف الإنجليزية صباح الأحد بعدما سجل هدفًا جديدًا وحقق العديد من الأرقام القياسية في تعادل فريقه مع أرسنال بهدف لكل فريق في قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي والأخيرة قبل أعياد الميلاد.

الملك المصري دخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما وصل للهدف رقم 151 في البريميرليج، ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين على مر تاريخ المسابقة ويزيح مايكل أوين مهاجم الفريق السابق من المركز العاشر، بات النجم المصري أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في نادي ليفربول، على أرض ملعب الأخير، إذ شارك في 121 مباراة في معقل فريق "الريدز"، سجّل خلالها 88 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة، متفوقًا على ستيفن جيرارد وروبي فاولر، كما وصل للهدف رقم 10 في مرمى نادي أرسنال، ليكون من أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف أمام هذا الفريق.



وأصبح محمد صلاح، ثالث الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ضد أرسنال، برصيد 10 أهداف، متخطيًا الفرنسي تيري هنري، ويأتي في الوصافة البرازيلي روبرتو فيرمينو برصيد 11 هدفًا، بينما يتربع على عرش الصدارة روبي فاولر، أسطورة ليفربول برصيد 12 هدفًا، كما أصبح مو صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 10 أهداف أو أكثر في شباك كل من: (مانشستر سيتي- أرسنال- مانشستر يونايتد).

البداية مع "ستار سبورت" والتي عنونت "أرسنال بالصدارة لكن صلاح يُبقي ليفربول"، مشيرة إلى أن النجم المصري نجح في الرد سريعًا على هدف أرسنال، والذي جعل الريدز ما زال في سباق الدوري الإنجليزي قبل أعياد الميلاد.

بينما عنونت صحيفة "إكسبرس سبورت": "أرسنال بصدارة الدوري لكن هدف صلاح تبقي الريدز سعداء للآن، حيث أشارت إلى أن ليفربول تعادل بتسديدة مذهلة من محمد صلاح".

أما صحيفة "تيليجراف" فعنونت: "أرسنال في الصدارة ورغم تسجيل محمد صلاح هدف التعادل فقد كان ذلك كافيًا لبقاء فريق أرتيتا بصدارة الدوري بفارق نقطة مع الغريم التقليدي ليفربول".