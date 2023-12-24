الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إطلاق وتوقيع ديوان "أمطار خفيفة إلى متوسطة" لأمين حداد.. الخميس

ديوان أمطار خفيفة
ديوان أمطار خفيفة إلى متوسطة

تستضيف دار المرايا للثقافة والفنون، حفل إطلاق وتوقيع ديوان "أمطار خفيفة إلى متوسطة" للشاعر أمين حداد، على أن يدير اللقاء الدكتور وليد الخشاب، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري، بمقر المرايا في 23 شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة.

ومن أجواء ديوان "أمطار خفيفة إلي متوسطة" نقرأ:  

لما دماغك تبقى بعيدة ومش وياك
لما تكون في الخلا مخنوق عايز شباك
وما يبقاش في الدنيا أماكن
هنا مش هنا ولا هنا وهناك
لما القلب يودع ساكن
وصدى الصوت يخبط جواك
اكتب شعر


لما دموعك تبقى بتوجع ما بتنزلش
لما يشاوروا عليك بالتهمة وما تنكرش
لما الدنيا تساوي عدمها
لما النغمة تملا عيونك قبل كلامها
لما تشوف في الصخر مشاعر
اكتب شعر.

نبذة عن أمين حداد

أمين حداد؛ شاعر ومهندس مصري من مواليد 1958، هو ابن الشاعر الراحل فؤاد حداد وصهر الشاعر صلاح شاهين، صُدر له حتى الآن 9 دواوين شعرية آخرها ديوان "ما بدا لك" الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2020، والذي يجمع نحو 50 قصائد جديدة بالفصحى والعامية.

ولد أمين حداد بالقاهرة تحديدًا في الحلمية الجديدة عام 1958، تخرج في كلية الهندسة قسم الاتصالات في عام 1981، وبدأ مشواره الأدبي في كتابة الشعر وهو في سن الثالثة والعشرين من عمره، إلّا أنه لم يصدر ديوانه الشعري الأول "ريحة الحبايب" حتى عام 1990. 

خاض حداد رحلة طويلة للبحث عن صوته وأسلوبه الخاص في الشعر بعيدّا عن صوت والده، فقد كان متخوفًا من أن يقلد صوت أبيه في الشعر ويقع في ذاكرة التكرار، وما دفعه لنشر أشعاره هم مجموعة من الشعراء الشباب الذين كانوا في سن فأصبح يكتب الشعر تقليدًا لهؤلاء، ولقى ترحيبًا من والد وصلاح جاهين مما منحه الثقة في مواصلة مسيرته الشعرية.

توالت بعدها دواوينه الشعرية بالعامية المصرية والعربية الفصحى، وفي عام 2011 حصل على جائزة كفافيس الدولية في دورتها الثانية عشرة، كما فاز أيضًا بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2017 عن ديوانه الشعري بالعامية "الوقت سرقنا"، وكرمه مهرجان الأراجوز المصري عام 2020 لرصيده الشعري الثري والمتميز.

دار المرايا للثقافة والفنون أمطار خفيفة إلى متوسطة أمين حداد المرايا للثقافة والفنون ديوان

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