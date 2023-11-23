"أمطار خفيفة إلى متوسطة".. ديوان جديد للشاعر أمين حداد

“أمطار خفيفة إلى متوسطة”.. أحدث إبداعات الشاعر أمين حداد، والصادر حديثا عن دار المرايا للثقافة والفنون، رسومات وتصميم الغلاف للفنان وليد طاهر.

أمطار خفيفة إلى متوسطة.. جديد الشاعر أمين حداد

أمين حداد، شاعر ومهندس، وهو نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، وصهر الفنان الشاعر صلاح جاهين. صدر له العديد من الدواوين الشعرية، نذر من بينها: ديوان “ريحة الحبايب” عام 1990 ــ ديوان “حلاوة الروح” 1998 ــ ديوان “في الموت حنعيش” عن دار ميريت 2004 ــ ديوان “بدل فاقد” عن دار العين 2008 ــ ديوان “من الوطن للجنة” 2012 ــ ديوان “الحرية من الشهداء” 2013 ــ وفي نفس العام، صدر له عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان بعنوان “حلاوة الروح”.

كما صدر للشاعر أمين حداد، ديوان “ريحة الحبايب” عام 2013 في طبعة ثانية عن دار الشروق، ديوان “جزيرة الأحياء” عام 2014 ــ ديوان الوقت سرقنا" 2016 ــ ديوان “سلام مؤقت” 2019. وكان آخر ديوان نشر للشاعر أمين حداد، “ما بدا لك” عام 2020.

حصل الشاعر أمين حداد، علي العديد من الجوائز الأدبية والثقافية، نذكر من بينها: جائز كفافيس في الأدب عام 2011 ــ جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة العام 2017 عن ديوانه “الوقت سرقنا”، وجائزة الإبداع الشعري المميز، والتي منحها له مهرجان الأراجوز المصري عام 2020.

ومن أجواء ديوان الشاعر أمين حداد الجديد، “أمطار خفيفة إلي متوسطة”، نقرأ:



لما دماغك تبقى بعيدة ومش وياك

لما تكون في الخلا مخنوق عايز شباك

وما يبقاش في الدنيا أماكن

هنا مش هنا ولا هنا وهناك

لما القلب يودع ساكن

وصدى الصوت يخبط جواك

اكتب شعر



لما دموعك تبقى بتوجع ما بتنزلش

لما يشاوروا عليك بالتهمة وما تنكرش

لما الدنيا تساوي عدمها

لما النغمة تملا عيونك قبل كلامها

لما تشوف في الصخر مشاعر

اكتب شعر.