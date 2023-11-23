الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أمطار خفيفة إلى متوسطة".. ديوان جديد للشاعر أمين حداد

علاف الديوان
علاف الديوان

“أمطار خفيفة إلى متوسطة”.. أحدث إبداعات الشاعر أمين حداد، والصادر حديثا عن دار المرايا للثقافة والفنون، رسومات وتصميم الغلاف للفنان وليد طاهر.

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة.. جديد الشاعر أمين حداد

أمين حداد، شاعر ومهندس، وهو نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، وصهر الفنان الشاعر صلاح جاهين. صدر له العديد من الدواوين الشعرية، نذر من بينها: ديوان “ريحة الحبايب” عام 1990 ــ ديوان “حلاوة الروح” 1998 ــ ديوان “في الموت حنعيش” عن دار ميريت 2004 ــ ديوان “بدل فاقد” عن دار العين  2008 ــ ديوان “من الوطن للجنة” 2012 ــ ديوان “الحرية من الشهداء” 2013 ــ وفي نفس العام، صدر له عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان بعنوان “حلاوة الروح”.

كما صدر للشاعر أمين حداد، ديوان “ريحة الحبايب” عام 2013 في طبعة ثانية عن دار الشروق، ديوان “جزيرة الأحياء” عام 2014 ــ ديوان الوقت سرقنا" 2016 ــ ديوان “سلام مؤقت” 2019. وكان آخر ديوان نشر للشاعر أمين حداد، “ما بدا لك” عام 2020.

حصل الشاعر أمين حداد، علي العديد من الجوائز الأدبية والثقافية، نذكر من بينها: جائز كفافيس في الأدب عام 2011 ــ جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة العام 2017 عن ديوانه “الوقت سرقنا”، وجائزة الإبداع الشعري المميز، والتي منحها له مهرجان الأراجوز المصري عام 2020.

ومن أجواء ديوان الشاعر أمين حداد الجديد، “أمطار خفيفة إلي متوسطة”، نقرأ:  


لما دماغك تبقى بعيدة ومش وياك
لما تكون في الخلا مخنوق عايز شباك
وما يبقاش في الدنيا أماكن
هنا مش هنا ولا هنا وهناك
لما القلب يودع ساكن
وصدى الصوت يخبط جواك
اكتب شعر

لما دموعك تبقى بتوجع ما بتنزلش
لما يشاوروا عليك بالتهمة وما تنكرش
لما الدنيا تساوي عدمها
لما النغمة تملا عيونك قبل كلامها
لما تشوف في الصخر مشاعر
اكتب شعر.

أمين حداد ديوان أمطار خفيفة إلي متوسطة المرايا للثقافة والفنون صلاح جاهين الساعر فؤاد حداد جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب ديوان بدل فاقد ديوان الحرية من الشهداء

مواد متعلقة

كتاب أدب الطفل ناعين يعقوب الشاروني: الأب الشرعي لهذا الفن الصعب

قصة ترشيح لبنى عبد العزيز لدور "كليوبترا" في مسرحية لـ "برناردشو"

القصة الكاملة لخلاف "علية" التونسية مع الشاعر حسين السيد

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

"الدستور" تكشف بصور حصرية تفاصيل اكتشاف بئر بترول "تى 100" فى الصحراء الغربية

حنان مطاوع لـ«الدستور»: صدقى صخر «مولد نجم».. وعودة وليد فواز فى صوت وصورة قوية

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء