الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات يناير 2024.. وقيمة الحد الأدنى الجديد بعد الزيادة

معاشات
معاشات

موعد صرف معاشات يناير 2024 من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة عقب الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاشات بجميع أنواعها منذ شهر يناير المقبل لأكثر من 10 ملايين مواطن بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية والتي تعد ضرورة حاليا في ظل ارتفاع الأسعار.

موعد صرف معاشات يناير 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات يناير 2024 حيث خصصت الأسبوع الأول من يوم 1 - 6 يناير 2024 للصرف بكافة المنافذ المخصصة بجميع محافظات الجمهورية لأكثر من 10 ملايين مواطن ما بين مستحق للمعاش أو من الورثة الشرعيين لهم سواء كانت زوجة أو ابنه غير متزوجة أو أخت غير متزوجة أو ابن.

ويتم الصرف في مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بكافة الفروع في المحافظات بناء على الفئات المالية وذلك لضمان عدم الزحام في منافذ الصرف خاصة وأن معظم المستحقين للمعاش من كبار السن سواء المتقاعدين عن العمل أو الأرامل.

موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة زيادة المعاش السنوية

« هتقبض كام؟ ».. هل يوجد زيادة في معاشات الشهر المقبل؟

زيادة معاشات يناير 2024

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي رفع الحد الأدني للمعاشات من 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه لمن تتنتهي خدمته اعتبار ا من أول يناير 2024 1-1-2024 فيما تم رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه حيث يتم الزيادة من معاش شهر يناير المقبل 2024.

وأوضحت الهيئة رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه اعتبارات من يوم 1 يناير 2021 ويمكن الاستعلام عن قيمة الزيادة المقررة في المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا).

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2023

تصرف بزيادة جديدة.. الاستعلام عن معاش التأمينات الاجتماعية يناير 2024

أسباب قطع المعاش 

يتم قطع المعاش في الحالات التي أقرها القانون بنص المادة 105 من قانون المعاشات والتأمينات وهى كما يلي:-

  • وفاة مستحق المعاش نفسه.
  • زواج الأرملة المستحقة للمعاش.
  • زواج ابنه صاحب المعاش.
  • زواج أخت صاحب المعاش.
  • بلوغ الابن المستحق للمعاش 21 سنة ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب والطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 سنة.

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