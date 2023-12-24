الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1255 مواطًنا فى قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

واصلت مديرية الصحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة أنه خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بمنطقة الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٢٥٥ مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٥ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٤٨ تحليلًا معمليًا وفحص ٤٩ حالة بالأشعة و٧ حالات أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٤ حالة، بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٥٠ مواطنًا.

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