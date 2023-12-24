الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سائق وابنته في تصادم ملاكي ونقل محملة بالبنزين في سوهاج

تصادم ملاكي ونقل
تصادم ملاكي ونقل

أصيب سائق في منتصف الخمسينات من العُمر، وابنته إثر  حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل محملة بالبنزين، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بتصادم سيارتي ملاكي ونقل محملة بالبنزين، على الطريق الصحراوي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث كلًا من:" السيارة ملاكي قيادة المدعو "إبراهيم. ا. ا. م"- 52 سنة- سائق- ويقيم أسوان، وسيارة نقل محملة بالبنزين قادمة من أسيوط إتجاه قنا قيادة المدعو “عبد الكريم. م. ع”- حسن 32 سنة- سائق- ومقيم دائرة أسيوط".

وتبين وقوع الحادث أثناء توقف السيارة الثانية على جانب الطريق لحدوث عطل بها إصطدمت بها من الخلف السيارة الأولى دون حدوث تلفيات بحمولة السيارة الثانية؛ نجم عن الحادث إصابة كلًا من:" قائد السيارة الأولى باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بالعين اليمنى والرأس، ونجلته “فرحة. ا. ا. ا”- 22 سنة- حاصلة على دبلوم- ومقيمة بذات الناحية- بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وبسؤال قائدي السيارتين، قررا بمضمون ما تقدم، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تصادم سيارة سيارة نقل الطريق الصحراوي الغربي مركز شرطة جهينة محافظة سوهاج

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