الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة بنى سويف" تحرر 20 محضرًا لمخالفات بمركز الفشن خلال حملة تفتيشية

الحملة
الحملة

شن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن  جنوب بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حملة صحية على المنشآت الغذائية بقري صفط الخرسة ومنشأة عمرو بمركز الفشن  للتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
                          
وقامت الحملة بالمرور علي 15 منشأة غذائية، بحضور مفتشي أغذية مكتب الأغذية، حيث تم تحرير 20 محضرا جنحة صحية موزعين،  و8 محاضر للقرار 96 لسنة 1967،  و10 محاضر للقرار 97 لسنة 1967 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 و2 للقانون 257 لسنة 1956، كما تم مخاطبة الوحدة المحلية بالفنت بإدارة  3 منشأة بدون ترخيص مخالفا القانون 154 لسنة 2019، وإعدام أغذية فاسدة متنوعة  بوزن 6 كيلو،2 لتر زيت.

تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية


وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 17  حتى 22 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.       

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة.                                                                                               

بني سويف الصحة الفشن الأغذية المخابز

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