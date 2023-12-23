السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي غدًا الأحد، عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، تشمل منطقة ومستشفى الحميات، أجزاء من شوارع: حلمي الملط- أحمد عرابي، الروضة، ومبنى جراج الوحدة المحلية ومركز الشحن، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، لصيانة مغذي الحميات والمخبز الآلي. 

ويتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار، بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة، لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.    

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 113 ألفًا و279 رأسًا، منها: 100 ألف و103 من الأبقار، و11 ألفًا و398 من الجاموس، و1878 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى العشرين من ديسمبر الجاري.

يُذكر أن مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعليم الجبالي، كانت قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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