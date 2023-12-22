سكرتير عام بنى سويف يتابع سير العمل بمشروع تطوير سوق الدهشورى

تابع السكرتير العام المساعد ببني سويف اللواء سامي علام، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، الذي يتم تنفيذه تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

ضبط المناسيب لموقع المشروع

وتفقد السكرتير العام المساعد، يرافقه المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، مستجدات وسير العمل بالمشروع، والتي تضمنت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال الخرسانات وتم البدء في أعمال البناء والإنشاء، وضبط المناسيب لموقع المشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد على 2900م لإنشاء سوق حضاري، مؤكدًا توجيهات المحافظ بأهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية للمشروع.

التأكيد على الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع

ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ، لأعضاء اللجنة التيسيرية للمشروع باستمرار المتابعة للأعمال، وتضافر جهود كل الجهات، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة مشيرًا إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.

في سياق آخر، أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجد عمربن الخطاب "بعد إحلاله وتجديده"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

حيث تم افتتاح المسجد بعزبة محمد خالد بقرية إطواب، على مساحة إجمالية 165 مترا وبتكلفة واحد مليون و300 ألف جنيه "جهود ذاتية"، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح.