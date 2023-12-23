نشأت الديهي يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تواصل هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الاتصال الأول من نوعه بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.

وأكد خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ان الاتصال شمل تهنئة الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثالثة، وبعض الملفات الاخرى وفقًا لما هو معلن، مشيرًا إلى أنه يرى أن الاتصال شمل الحديث عن أمن البحر الأحمر، والحرب على قطاع غزة".

وتابع، أن مصر خلال الفترة الأخيرة عملت على توطيد العلاقات مع كلًا من أنقرة وطهران مضيفًا: “أنقرة دولة كبيرة، وطهران دولة كبيرة، ومن الضروري توطيد العلاقات بين الكبار، مصر دولة لا تحمل الكراهية لأحد، وكل الخلافات قابلة للحل”.

المعادلة بين مصر وإيران أو تركيا أو أثيوبيا لا يجب أن تكون صفرية

وأشار إلى أن المعادلة بين مصر وإيران أو تركيا أو أثيوبيا لا يجب أن تكون صفرية، ولا يمكن أن تكون العلاقات المصرية الخليجية في أي مرحلة باردة، فمن الضروري أن تكون العلاقات دافئة وطيدة نظرًا للعلاقات الأخوية بين مصر والدول الخليجية.